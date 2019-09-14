14.09.2019, 08:25

За прошедшие сутки полиция задержала 17 водителей в нетрезвом состоянии


rus.delfi.ee
EST 4
Autovõtmed
AutovõtmedFoto: Annika Haas

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом опьянении.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: