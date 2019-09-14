14.09.2019, 08:25
За прошедшие сутки полиция задержала 17 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом опьянении.
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