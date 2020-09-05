05.09.2020, 08:20

За прошедшие сутки полиция задержала 15 водителей в нетрезвом состоянии


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За прошедшие сутки полиция задержала 15 водителей в нетрезвом состоянии
Kõik puhuvadFoto: Karli Saul

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также троих в наркотическом опьянении.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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