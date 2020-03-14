14.03.2020, 08:55

За прошедшие сутки полиция задержала 14 водителей в нетрезвом состоянии

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Politseireid kõik puhuvad
Politseireid kõik puhuvadFoto: Tanel Meos

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух в наркотическом опьянении.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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