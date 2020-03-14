За прошедшие сутки полиция задержала 14 водителей в нетрезвом состоянии

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух в наркотическом опьянении.
Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»
Известно, от чего умерла белорусская семья после отдыха в Египте
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Знакомая рассказала, какой образ жизни вела компания Диденко