22.12.2020, 07:10

За прошедшие сутки полиция задержала 13 водителей в нетрезвом состоянии


EST 4
Politseireid kõik puhuvad
Foto: Tanel Meos

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом опьянении.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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