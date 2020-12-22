22.12.2020, 07:10
За прошедшие сутки полиция задержала 13 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом опьянении.
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Что означает эхо в телефонных разговорах
Многим людям вообще не грозит COVID-19: иммунолог назвал причины
3 неисправности, при которых машину пора продавать