22.12.2020, 07:10
За прошедшие сутки полиция задержала 13 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом опьянении.
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