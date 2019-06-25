25.06.2019, 10:06
За прошедшие сутки полиция задержала 114 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 114 водителей в состоянии алкогольного опьянения
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