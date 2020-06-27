За прошедшие сутки полиция задержала 11 водителей в нетрезвом состоянии

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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