26.10.2019, 08:20
За прошедшие сутки полиция задержала 10 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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