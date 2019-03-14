За последние три года в Эстонии конфисковали свыше 140 единиц незаконного огнестрельного оружия

Если в 2016 году силовики изъяли из незаконного оборота 23 единицы огнестрельного оружия и 401 единицу боеприпасов, то в 2017 году эти показатели стремительно возросли, выясняется из данных КаПо, пишет rus.err.ee.

Так, в 2017 году было конфисковано 106 единиц огнестрельного оружия и 21 919 единиц боеприпасов, на оборот которых не было законных оснований.

В 2018 году из незаконного оборота изъяли 13 единиц огнестрельного оружия и 2721 единицу боеприпасов.