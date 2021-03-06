За последние сутки в Эстонии задержали 10 пьяных водителей

Вчера в 14:09 в полицию поступило сообщение об аварии на 24-м километре трассы Йыгева-Пыльтсамаа. 35-летний водитель Audi A6, совершая поворот налево и не будучи уверенным в безопасности своего маневра, столкнулся с машиной скорой помощи, которой управлял 51-летний мужчина. Для контроля здоровья в больницу Тартуского университета был доставлен пассажир Audi — 11-летняя девочка.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 15:09 на 34-м километре трассы Упа-Лейси на Сааремаа. По предварительным данным, ехавшая по главной дороге 66-летняя женщина на велосипеде повернула налево, не заметив двигавшийся сзади нее автомобиль Nissan Almera, которым управляла 44-летняя женщина. Велосипедистку доставили в больницу Курессааре.

Около 16:24 на 12-ом километре дороги Алусте-Кергу в Пярнумаа несоблюдение дистанции привело к столкновению автомобиля Volkswagen Caddy, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, с машиной Audi A4, которой управляла 69-летняя женщина. Водитель Audi была доставлена в больницу.

За прошедшие сутки были задержаны 10 водителей в нетрезвом состоянии: 5 в алкогольном и 5 в наркотическом опьянении.

Сообщений об угнанных автомобилях не поступало.

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