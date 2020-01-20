20.01.2020, 09:20
За последние сутки полиция задержала почти столько же алководителей, как после новогодней ночи
В течение минувших суток за рулем задержали 32 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного — наркотиков. После Нового года такое большое количество пьяных водителей в январе еще не попадалось.
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