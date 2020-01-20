За последние сутки полиция задержала почти столько же алководителей, как после новогодней ночи

rus.delfi.ee EST 13

Politsei puhumisreidil (foto on illustratiivne). Foto: Argo Ingver

В течение минувших суток за рулем задержали 32 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного — наркотиков. После Нового года такое большое количество пьяных водителей в январе еще не попадалось.