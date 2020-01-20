20.01.2020, 09:20

За последние сутки полиция задержала почти столько же алководителей, как после новогодней ночи


EST 13
Alkoholism Eestis
Politsei puhumisreidil (foto on illustratiivne).Foto: Argo Ingver

В течение минувших суток за рулем задержали 32 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного — наркотиков. После Нового года такое большое количество пьяных водителей в январе еще не попадалось.

1 января этого года полиция поймала 43 употреблявших алкоголь водителя, 2 января — 32 плюс восемь водителей с подозрением на наркотики. По будням количество задерживаемых за рулем в Эстонии употреблявших алкоголь водителей за сутки, как правило, не превышает десяти.

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