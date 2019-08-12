За последние сутки на дорогах Эстонии задержали почти 40 пьяных водителей
За минувшие сутки полиция задержала на дорогах в разных регионах Эстонии 37 нетрезвых водителей.
За минувшие сутки полиция задержала на дорогах в разных регионах Эстонии 37 нетрезвых водителей.
Полиция напоминает, что если содержание алкоголя в крови водителя находится в пределах от 0,2 до 1,49 промилле, то он может быть наказан в административном порядке штрафом до 1200 евро, арестом до 30 суток или лишением права на управление транспортным средством на срок до одного года, передает rus.err.ee.
Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или содержание алкоголя в его крови превышает полторы промилле, то суд может привлечь нарушителя к уголовной ответственности и приговорить его к денежному взысканию в размере от 30 до 500 дневных ставок или тюремному заключению на срок до 3 лет.
Наравне с этим может быть применена дополнительная мера наказания в виде лишения водительских прав на срок до 3 лет и конфискации транспортного средства.
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