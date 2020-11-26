26.11.2020, 17:44

За последние дни жителей Йыхви и Ласнамяэ обманули на 30 000 евро. Не попадайтесь на удочку!

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Яна Фролова, веб-констебль
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За последние дни жителей Йыхви и Ласнамяэ обманули на 30 000 евро. Не попадайтесь на удочку!
PPA

25 ноября Йыхвиское отделение полиции начало уголовное делопроизводство о компьютерном мошенничестве. С 46-летней пострадавшей по телефону связались неизвестные и сообщили, что на имя женщины открыт интернет-кошелек крипто-валюты, в котором происходят переводы крипто-валюты и для того, чтобы отозвать эти переводы, нужны установить на компьютер женщины программу AnyDesk. К сожалению, жертва установила программу, которая дала доступ к ее компьютеру чужим людям и ее счета сняли 13100 евро. Кроме того, на имя пострадавшей оформили займов на 20800 евро.

25 ноября Йыхвиское отделение полиции начало уголовное делопроизводство о компьютерном мошенничестве. С 46-летней пострадавшей по телефону связались неизвестные и сообщили, что на имя женщины открыт интернет-кошелек крипто-валюты, в котором происходят переводы крипто-валюты и для того, чтобы отозвать эти переводы, нужны установить на компьютер женщины программу AnyDesk. К сожалению, жертва установила программу, которая дала доступ к ее компьютеру чужим людям и ее счета сняли 13100 евро. Кроме того, на имя пострадавшей оформили займов на 20800 евро.

25 ноября в полиции сообщили о то, что 57-летнему жителю Ласнамяэ позвонили якобы от имени Swedbank и сказали, что если мужчина не введет срочно свой PIN-код, его интернет-банк будет заблокирован. Мужчина ввел PIN-код и со счета пропали 10 000 евро.

Защита от мошенников одна — быть умнее мошенников

На протяжении пяти с половиной лет, в течение которых я являюсь веб-констеблем, через меня проходят душевные переживания людей, которые обращаются ко мне за советом и поддержкой с различными проблемами.

При помощи вопросов, которые задают мне и другим веб-констеблям люди, вырисовываются самые актуальные проблемы, и на этой основе мы проводим превентивную работу, чтобы помочь в решении сложных ситуаций и предупредить о возможных рисках и опасностях других пользователей интернета. В последние годы разного вида мошенничества стали бичом общества и несмотря на огромную поддержку, которую в превентивной работе оказывают СМИ, в том числе "Нарвский Рабочий", сообщениях о новых жертвах мы получаем практически ежедневно.

Схемы выманивания денег у населения меняются, проходят так называемый ”ребрендинг”. Но суть подобных преступлений одна — оставить вас без денег.

Подавляющее большинство людей, к счастью, в курсе мошенничеств и не только сами не верят этим россказням, но и предупреждают других. Но мошенникам все равно удается найти легковерных.

Недавно у меня была переписка с одним интернет-пользователем, которого мошенники поймали на крючок. Но даже после приведенных мной аргументов человек никак не хотел верить, осознать и понять, что следует немедленно прекратить общение с мошенниками и обратиться с соответствующим заявлением в полицию — речь шла о якобы возможном возвращении потерянных денег, и данный пользователь, к сожалению, никак не хотел поверить, что это тоже мошенничество.

Мошенники обладают неординарным мышлением и беспринципностью — это их хлеб. Они проделывают колоссальную ”домашнюю работу” для заманивания жертв. Мошенники создают рекламные объявления о продукции, сами оставляют положительные отзывы о своих "липовых" фирмах или сотрудниках, создают множество фейковых аккаунтов в социальных сетях, подделывают документы и веб-страницы.

Не стать жертвой поможет критическое мышление. Если вам пишет как бы сотрудник Финансовой инспекции и предлагает персональную консультацию и помощь в получении финансов, услуги или инвестировании и — внимание! — электронный адрес, с которого с вами связались, заканчивается на yahoo.com, то уже должно закрасться сомнение. У каждого департамента есть свой адрес с контактами сотрудников, например, рабочий электронный адрес заканчивается @politsei.ee, у сотрудника финансовой инспекции @fi.ee и так далее. Надо потратить всего пару минут и погуглить информацию.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, никто и никогда вам не переведет наследство в размере миллионов долларов, никто вам не подарит такую сумму. Ни один покупатель не будет писать вам из далекой страны, чтобы приобрести у вас свадебное платье, фотоаппарат, детскую коляску — это фейк и надувательство. Задумайтесь, разве в своей стране ему не купить тот же продукт/товар без расходов на почтовую пересылку? И при этом вас просят оплатить услуги курьера или заплатить пошлину?

То есть защита остается одна — быть умнее мошенников. Проверяйте информацию, не стесняйтесь писать нам, веб-констеблям, и спрашивать наше мнение о подлинности содержимого письма. Будьте внимательны, осторожными, делайте свою домашнюю работу и поделитесь информацией с родными, друзьями, коллегами, детьми.

В качестве иллюстраций привожу последние "письма счастья" от мошенников.

PPA
PPA
PPA


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