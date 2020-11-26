26.11.2020, 17:44

За последние дни жителей Йыхви и Ласнамяэ обманули на 30 000 евро. Не попадайтесь на удочку!

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Яна Фролова, веб-констебль
EST 33
За последние дни жителей Йыхви и Ласнамяэ обманули на 30 000 евро. Не попадайтесь на удочку!
PPA

За 10 месяцев этого года по всей Эстонии по данным полиции зарегистрировано 127 случаев так называемого инвестиционного мошенничества на общую сумму ущерба в 4,7 млн евро. По схеме "звонок из банка" по данным полиции за десять месяцев 120 уже пострадавших, общая сумма ущерба составила примерно 340 тысяч евро. Последние зарегистрированные случаи, в результате которых люди лишились крупных сумм, произошли вчера.

25 ноября Йыхвиское отделение полиции начало уголовное делопроизводство о компьютерном мошенничестве. С 46-летней пострадавшей по телефону связались неизвестные и сообщили, что на имя женщины открыт интернет-кошелек крипто-валюты, в котором происходят переводы крипто-валюты и для того, чтобы отозвать эти переводы, нужны установить на компьютер женщины программу AnyDesk. К сожалению, жертва установила программу, которая дала доступ к ее компьютеру чужим людям и ее счета сняли 13100 евро. Кроме того, на имя пострадавшей оформили займов на 20800 евро.

25 ноября в полиции сообщили о то, что 57-летнему жителю Ласнамяэ позвонили якобы от имени Swedbank и сказали, что если мужчина не введет срочно свой PIN-код, его интернет-банк будет заблокирован. Мужчина ввел PIN-код и со счета пропали 10 000 евро.

Защита от мошенников одна — быть умнее мошенников

На протяжении пяти с половиной лет, в течение которых я являюсь веб-констеблем, через меня проходят душевные переживания людей, которые обращаются ко мне за советом и поддержкой с различными проблемами.

При помощи вопросов, которые задают мне и другим веб-констеблям люди, вырисовываются самые актуальные проблемы, и на этой основе мы проводим превентивную работу, чтобы помочь в решении сложных ситуаций и предупредить о возможных рисках и опасностях других пользователей интернета. В последние годы разного вида мошенничества стали бичом общества и несмотря на огромную поддержку, которую в превентивной работе оказывают СМИ.

Схемы выманивания денег у населения меняются, проходят так называемый ”ребрендинг”. Но суть подобных преступлений одна — оставить вас без денег.

Подавляющее большинство людей, к счастью, в курсе мошенничеств и не только сами не верят этим россказням, но и предупреждают других. Но мошенникам все равно удается найти легковерных.

Недавно у меня была переписка с одним интернет-пользователем, которого мошенники поймали на крючок. Но даже после приведенных мной аргументов человек никак не хотел верить, осознать и понять, что следует немедленно прекратить общение с мошенниками и обратиться с соответствующим заявлением в полицию — речь шла о якобы возможном возвращении потерянных денег, и данный пользователь, к сожалению, никак не хотел поверить, что это тоже мошенничество.

Мошенники обладают неординарным мышлением и беспринципностью — это их хлеб. Они проделывают колоссальную ”домашнюю работу” для заманивания жертв. Мошенники создают рекламные объявления о продукции, сами оставляют положительные отзывы о своих "липовых" фирмах или сотрудниках, создают множество фейковых аккаунтов в социальных сетях, подделывают документы и веб-страницы.

Не стать жертвой поможет критическое мышление. Если вам пишет как бы сотрудник Финансовой инспекции и предлагает персональную консультацию и помощь в получении финансов, услуги или инвестировании и — внимание! — электронный адрес, с которого с вами связались, заканчивается на yahoo.com, то уже должно закрасться сомнение. У каждого департамента есть свой адрес с контактами сотрудников, например, рабочий электронный адрес заканчивается @politsei.ee, у сотрудника финансовой инспекции @fi.ee и так далее. Надо потратить всего пару минут и погуглить информацию.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, никто и никогда вам не переведет наследство в размере миллионов долларов, никто вам не подарит такую сумму. Ни один покупатель не будет писать вам из далекой страны, чтобы приобрести у вас свадебное платье, фотоаппарат, детскую коляску — это фейк и надувательство. Задумайтесь, разве в своей стране ему не купить тот же продукт/товар без расходов на почтовую пересылку? И при этом вас просят оплатить услуги курьера или заплатить пошлину?

То есть защита остается одна — быть умнее мошенников. Проверяйте информацию, не стесняйтесь писать нам, веб-констеблям, и спрашивать наше мнение о подлинности содержимого письма. Будьте внимательны, осторожными, делайте свою домашнюю работу и поделитесь информацией с родными, друзьями, коллегами, детьми.

В качестве иллюстраций привожу последние "письма счастья" от мошенников.

PPA
PPA
PPA
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