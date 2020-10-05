За последние дни в Ида-Вирумаа зафиксировано множество случаев применения насилия

2 октября в полицию поступило сообщение о том, в квартире на улице Сыпрузе в Кохтла-Ярве ударили 41-летнего мужчину, причинив ему физическую боль. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

2 октября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в деревне Ольгина 25-летний мужчина ударил бывшую спутницу жизни, причинив ей физическую боль и нанеся телесные повреждения. Полиция задержала 25-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

2 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве в ходе семейной ссоры 17-летний молодой человек ударил свою мать, причинив ей физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

3 октября в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Выйду в Нарве 51-летний мужчина ударил свою жену, причинив ей физическую боль. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

3 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Раху в Нарве ударили мужчину, причинив ему физическую боль и нанеся телесные повреждения. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

3 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на Яэккекюла теэ в Нарве ударили 15- и 16-летних молодых людей, причинив им физическую боль и нанеся травмы. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

3 октября полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что 26 сентября в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве в ходе ссоры 45-летней женщине распылили в лицо газовым баллончиком, причинив физическую боль.

4 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Раху в Нарве 44-летний мужчина ударил другого мужчину, причинив ему физическую боль и травмы. 44-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого.