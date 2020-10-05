За последние дни в Ида-Вирумаа зафиксировано множество случаев применения насилия(5)
За последние несколько дней Идаская префектура зафиксировала достаточно много случаев применения физической силы.
За последние несколько дней Идаская префектура зафиксировала достаточно много случаев применения физической силы.
2 октября в полицию поступило сообщение о том, в квартире на улице Сыпрузе в Кохтла-Ярве ударили 41-летнего мужчину, причинив ему физическую боль. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
2 октября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в деревне Ольгина 25-летний мужчина ударил бывшую спутницу жизни, причинив ей физическую боль и нанеся телесные повреждения. Полиция задержала 25-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
2 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве в ходе семейной ссоры 17-летний молодой человек ударил свою мать, причинив ей физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
3 октября в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Выйду в Нарве 51-летний мужчина ударил свою жену, причинив ей физическую боль. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
3 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Раху в Нарве ударили мужчину, причинив ему физическую боль и нанеся телесные повреждения. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
3 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на Яэккекюла теэ в Нарве ударили 15- и 16-летних молодых людей, причинив им физическую боль и нанеся травмы. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
3 октября полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что 26 сентября в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве в ходе ссоры 45-летней женщине распылили в лицо газовым баллончиком, причинив физическую боль.
4 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Раху в Нарве 44-летний мужчина ударил другого мужчину, причинив ему физическую боль и травмы. 44-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого.
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