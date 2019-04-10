За последние десять лет на обрыве Тюрисалу пострадало или погибло шесть человек

Полиция не комментирует, принадлежало ли оружие погибшему и имелось ли у него разрешение, но сообищла, что за последние десять лет на обрыв Тюрисалу поступило 30 с лишним вызовов. По большей части они были связаны с нарушением общественного порядка, воровством и нарушениями ПДД.

Шесть вызовов касались инцидентов, в результате которых пострадал или погиб человек.