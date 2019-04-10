10.04.2019, 14:16
За последние десять лет на обрыве Тюрисалу пострадало или погибло шесть человек(8)
Вчера на расположенном в Харьюмаа близ Вяэна-Йыэсуу обрыве Тюрисалу нашли труп 41-летнего мужчины вместе с оружием.
Вчера на расположенном в Харьюмаа близ Вяэна-Йыэсуу обрыве Тюрисалу нашли труп 41-летнего мужчины вместе с оружием.
Полиция не комментирует, принадлежало ли оружие погибшему и имелось ли у него разрешение, но сообищла, что за последние десять лет на обрыв Тюрисалу поступило 30 с лишним вызовов. По большей части они были связаны с нарушением общественного порядка, воровством и нарушениями ПДД.
Шесть вызовов касались инцидентов, в результате которых пострадал или погиб человек.
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