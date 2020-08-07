За первые 6 дней августа в Эстонии произошло 11 ДТП с участием велосипедистов, самому маленькому пострадавшему 6 лет

За этот период произошло 769 ДТП, что на 48 меньше, чем в прошлом году, из них 210 с участием велосипедов, таких ДТП больше в этом году почти на 50 процентов — на 69 случаев. В этом году погибло, к сожалению, четверо велосипедистов, в прошлом году двое. Всего в ДТП за семь месяцев погибло 33 человека, в прошлом году за тот же период 34. В большинстве случаев ДТП с велосипедами пострадавшими являлись сами велосипедисты, но в нескольких единичных случаях, их было около 5. Пострадали и пешеходы, на которых совершили наезд.

Конкретно в Таллинне за семь месяцев этого года общее число ДТП по сравнению с тем же периодом прошлого года чуть снизилось — на 6%, всего ДТП было 285, из них ДТП с участием велосипедистов 35 процентов, то есть каждое третье ДТП с пострадавшими, это ДТП с велосипедистами. Таких ДТП было за семье месяцев ровно 100, прошлом году — 46, то есть рост более чем в 2 раза. В Таллинне летальных ДТП с участием велосипедистов не было.

Надо заметить, что среди этих ДТП в большинстве, это самостоятельные падения велосипедистов либо наезды препятствие, а также в меньшей степи столкновения с другим транспортом, в том числе и другими велосипедистами.

В Таллинне возраст пострадавших велосипедистов был от 7-8 лет и до 88 лет и среди пострадавших люди абсолютно всех возрастов. Из 100 ДТП в Таллинне за 7 месяцев более чем 70 случаев виновником ДТП был велосипедист.