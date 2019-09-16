16.09.2019, 16:43

За оказание интимных услуг из Эстонии выслали гражданку Молдавии

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rus.delfi.ee
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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

В минувшую пятницу сотрудник отдела миграции Пыхьяской префектуры вынес решение о высылке из Эстонии гражданки Республики Молдова 1995 года рождения.

Департамент полиции и погранохраны досрочно прекратил срок безвизового пребывания женщины в Эстонии, так как она занималась предоставлением услуг интимного характера.

Женщине вручено предписание покинуть Эстонию и Шенгенскую зону в течение 7 дней, а также вынесен запрет на въезд на сроком на один год.

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