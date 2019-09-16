За оказание интимных услуг из Эстонии выслали гражданку Молдавии

В минувшую пятницу сотрудник отдела миграции Пыхьяской префектуры вынес решение о высылке из Эстонии гражданки Республики Молдова 1995 года рождения.
Департамент полиции и погранохраны досрочно прекратил срок безвизового пребывания женщины в Эстонии, так как она занималась предоставлением услуг интимного характера.
Женщине вручено предписание покинуть Эстонию и Шенгенскую зону в течение 7 дней, а также вынесен запрет на въезд на сроком на один год.
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