06.07.2020, 07:30

За минувшие сутки в ДТП в Эстонии никто не пострадал


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Liiklus eile sujus (pilt on illustratiivne).Foto: Priit Simson

Вчера в Эстонии не поступило ни одного сообщения о дорожных авариях, в которых пострадали бы люди.

Также не приходило информации об угнанных и найденных транспортных средствах.

Зато за прошедшие сутки задержали за рулем 3 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления наркотиков и 24 — с признаками употребления алкоголя.

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