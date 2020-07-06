06.07.2020, 07:30
За минувшие сутки в ДТП в Эстонии никто не пострадал
Вчера в Эстонии не поступило ни одного сообщения о дорожных авариях, в которых пострадали бы люди.
Вчера в Эстонии не поступило ни одного сообщения о дорожных авариях, в которых пострадали бы люди.
Также не приходило информации об угнанных и найденных транспортных средствах.
Зато за прошедшие сутки задержали за рулем 3 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления наркотиков и 24 — с признаками употребления алкоголя.
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