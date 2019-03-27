За контрабанду кокаина капитан из Эстонии приговорен в Великобритании к 30 годам тюрьмы

Королевский суд Бристоля признал Муста и четырех его подельников виновными в контрабанде кокаина и сокрытии его на судне от работников таможни.

Эстонец, латыш и голландец были задержаны в водах недалеко от границы Великобритании в августе прошлого года. До этого британские власти в течение двух лет вели за ними слежку.

Кокаин был погружен на борт в Суринаме в Южной Америке. Всего в тайнике было обнаружено 1400 кг кокаина, за которые осужденные выложили 44 млн фунтов (более 50 млн евро). При продаже конечному потребителю за это количество можно было бы получить 112 млн фунтов, то есть около 130 млн евро.