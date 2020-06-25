За Иванов день на дорогах Эстонии поймали 67 пьяных водителей

Вчера около 19:24 произошло ДТП в Таллинне на Пальяссааре теэ, где ехавший на велосипеде 15-летний мальчик упал возле автобусной остановки "Лийзу". Велосипедиста доставили в детскую больницу.

За минувшие сутки задержали одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и 66 — с признаками употребления алкоголя.

Вдобавок полиция сообщает об обнаружении угнанного автомобиля: на территории Идаской префектуры нашли черный BMW X6 2017 года с номером 044MRV.