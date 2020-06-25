25.06.2020, 07:40
За Иванов день на дорогах Эстонии поймали 67 пьяных водителей
Единственное вчерашнее ДТП устроил упавший велосипедист, но полиции по всей Эстонии попались 67 пьяных водителей.
Единственное вчерашнее ДТП устроил упавший велосипедист, но полиции по всей Эстонии попались 67 пьяных водителей.
Вчера около 19:24 произошло ДТП в Таллинне на Пальяссааре теэ, где ехавший на велосипеде 15-летний мальчик упал возле автобусной остановки "Лийзу". Велосипедиста доставили в детскую больницу.
За минувшие сутки задержали одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и 66 — с признаками употребления алкоголя.
Вдобавок полиция сообщает об обнаружении угнанного автомобиля: на территории Идаской префектуры нашли черный BMW X6 2017 года с номером 044MRV.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса