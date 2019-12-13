За день по вине женщин-водителей в Эстонии произошло три аварии

Вчера по вине женщин-водителей в Эстонии произошло три аварии.
Так, в 10:34 на 124 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Виру-Нигула произошла авария, в которой 24-летняя женщина на легковом автомобиле BMW не справилась с управлением и съехала с дороги. Прибывшие на место медики доставили женщину в больницу.
В 15:50 легковой автомобиль BMW под управлением 35-летней женщины на перекрестке Маарду теэ и Пыхьяранна теэ в Маарду столкнулся с совершавшим поворот легковым автомобилем Opel Corsa-E, которым управляла 76-летняя женщина. Водителя Opel доставили в больницу.
В 17:11 на 26 км шоссе Ориссааре-Лейси-Мустьяла в Сааремаа 63-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota Corolla при совершении поворота не справилась с управлением и съехала в кювет. 61-ленюю пассажирку авто доставили в больницу.
Кроме того, за прошлые сутки было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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