За что?! В Мууга из-за пала травы обгорел несчастный зайчонок. Ему помогли спасатели, врачи и добровольцы

Пострадавший попал в руки добровольцев. Из коробочки выглядывал очень несчастный и обгоревший маленький зайчонок. Спасателям удалось избежать худшего: заяц мог сгореть заживо.

Во время первичного осмотра никаких серьезных повреждений обнаружено не было, но на всякий случай его показали ветеринару. В ветклинике выяснилось, что ему — 30 дней, и, слава богу, все хорошо, кроме обгоревшей шерстки. Зайка — просто шокирован, но здоров.

Ввиду случившегося общество напоминает: не жгите траву: в ней живут разные животные и насекомые.

Пал травы в Эстонии запрещен круглогодично, с огнем надо обращаться осторожно.

Будьте внимательны!