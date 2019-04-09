За что?! В Мууга из-за пала травы обгорел несчастный зайчонок. Ему помогли спасатели, врачи и добровольцы

Эстонскому обществу защиты диких животных сообщили из Муугаской спасательной команды о пострадавшем зайчонке. Когда несчастное животное поступило в общество, там очень удивились: он — обгорел! Это произошло в результате пала травы. Шерстка маленького зайца полностью обгорела.
Пострадавший попал в руки добровольцев. Из коробочки выглядывал очень несчастный и обгоревший маленький зайчонок. Спасателям удалось избежать худшего: заяц мог сгореть заживо.
Во время первичного осмотра никаких серьезных повреждений обнаружено не было, но на всякий случай его показали ветеринару. В ветклинике выяснилось, что ему — 30 дней, и, слава богу, все хорошо, кроме обгоревшей шерстки. Зайка — просто шокирован, но здоров.
Ввиду случившегося общество напоминает: не жгите траву: в ней живут разные животные и насекомые.
Пал травы в Эстонии запрещен круглогодично, с огнем надо обращаться осторожно.