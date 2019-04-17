”Я отвезу тебя на Мяннику и отрежу ноги!” Криминальные разборки в одном известном таллиннском ресторане

Январь 2016 года. ”Ты, бл**ский директор, хочешь со мной поговорить? Если надо — я тебе ноги отрежу!” — описывает свой разговор со Степаном Чипчиковым бывший директор Игорь Сербин.

Сейчас Чипчиков — официальный управляющий Talleke ja Pullike, три года назад формально он был никем. Сербин признает, что его бизнес-партнер взял Чипчикова на работу, но что именно надо было ему делать — не знает. ”Чипчиков ходит по ресторану, на шее под рубашкой висит кинжал, и наводит порядок”, — описал Сербин роль Чипчикова в популярном ресторане.

Из судебного дела, однако, следует, что Чипчиков на самом деле все время там был хозяином. И в том же январе 2016, когда ресторан стал маленьким полем боя. Один из работников позвонил Сербину и сказал, что в здание не войти. Какие-то охранники едят и спят в ресторане, а двери не открывают. На место явился владелец здания Алексей Ковалев.

Хотя владелец здания Ковалев и сдавал его под ресторан, один из кабинетов он все же оставил себе. Ковалев хочет попасть в свой кабинет, чтобы забрать оттуда свои документы и ПИН-калькулятор. Он звонит, стучит в дверь. Тогда выглянул Чипчиков и сообщил, что Ковалева отвезут на Мяннику и изобьют так, что мать родная не узнает.

Тогда пыталась войти юрист Ева Блуман, представляющая Ковалева и Сербина. Блуман видит, что за дверью — два вооруженных мужчины. Один направляет оружие на нее. ”В***ем тебя и свезем на Мяннику, если не исчезнешь. Ты что в мужские дела лезешь? Получишь по-любому! Думаешь, мы не узнаем, где живешь? Наши люди повсюду!”