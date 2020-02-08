"Я не я и лошадь не моя". В Эстонию из России везли старинные денежные купюры(4)
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации в Эстонию предметов, возможно, представляющих культурно-историческую ценность.
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