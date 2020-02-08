"Я не я и лошадь не моя". В Эстонию из России везли старинные денежные купюры

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска ”Куничина Гора” на российско-эстонской границе в выездном направлении, куда прибыл легковой автомобиль ”Фольксваген”.

В ходе осмотра транспортного средства в салоне автомобиля, в перчаточном ящике приборной панели, среди личных вещей пограничники обнаружили восемь денежных купюр 1909 — 1947 годов издания, возможно представляющих культурную или историческую ценность.

Пояснить, кому принадлежат денежные знаки и с какой целью осуществляется их вывоз из страны, молодой человек не смог, передает сайт pskov.ru.