03.11.2020, 22:05

Взятка на таможне: из Эстонии в Россию пытались контрабандой ввезти 1200 микросхем


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Взятка на таможне: из Эстонии в Россию пытались контрабандой ввезти 1200 микросхем
Foto: Tiit Blaat

Житель Ленобласти предстанет перед судом за взятку таможеннику. За наличные он пытался провезти в Россию через границу с Эстонией незадекларированный товар, пишет "Фонтанка".

Как сообщает Северо-западная транспортная прокуратура 29 октября, в сентябре мужчина пытался ввезти в Россию более 1200 микросхем, которые не были декларированы. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику таможни взятку в размере 70 евро и 600 рублей, в пересчёте на отечественную валюту — около 7 тысяч рублей.

Таможенник дань отверг. Прокуратура уже утвердила обвинение по статье о даче взятки должностному лицу. Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка Кингисеппского района Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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