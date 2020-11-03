Взятка на таможне: из Эстонии в Россию пытались контрабандой ввезти 1200 микросхем

Как сообщает Северо-западная транспортная прокуратура 29 октября, в сентябре мужчина пытался ввезти в Россию более 1200 микросхем, которые не были декларированы. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику таможни взятку в размере 70 евро и 600 рублей, в пересчёте на отечественную валюту — около 7 тысяч рублей.

Таможенник дань отверг. Прокуратура уже утвердила обвинение по статье о даче взятки должностному лицу. Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка Кингисеппского района Ленинградской области для рассмотрения по существу.