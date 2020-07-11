Взят под стражу мужчина, который угрожал похожим на оружие предметом женщине и ребенку

В пятницу в 14:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Саку мужчина направил предмет, похожий на оружие, в сторону гуляющих женщины и ребенка.

Полиция быстротопределила местонахождения мужчины. Выяснилось, что он у него был пневматический пистолет. В ходе задержания стало ясно, что дома у мужчины может находиться оружие. В его доме провели обыск и нашли оружие. Экспертиза установит, что это за оружие. Сегодня точно установлено, что у 56-летнего мужчины нет разрешения на оружие.