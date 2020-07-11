Взят под стражу мужчина, который угрожал похожим на оружие предметом женщине и ребенку(2)
В пятницу полиция отреагировала на один из вызовов с повышенным приоритетом — в волости Саку мужчина угрожал женщине предметом, похожим на оружие. Команда быстрого реагирования задержала 56-летнего мужчину. Сегодня по ходатайству прокурора суд взял мужчину под стражу.
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Горный: Крым. Бесплатный сортир, дорогой бензин и куча оленей
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила