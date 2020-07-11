Взят под стражу мужчина, который угрожал похожим на оружие предметом женщине и ребенку

В пятницу полиция отреагировала на один из вызовов с повышенным приоритетом — в волости Саку мужчина угрожал женщине предметом, похожим на оружие. Команда быстрого реагирования задержала 56-летнего мужчину. Сегодня по ходатайству прокурора суд взял мужчину под стражу.
В пятницу в 14:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Саку мужчина направил предмет, похожий на оружие, в сторону гуляющих женщины и ребенка.
Полиция быстро определила местонахождение мужчины. Выяснилось, что он у него был пневматический пистолет. В ходе задержания стало ясно, что дома у мужчины может находиться оружие. В его доме провели обыск и нашли оружие. Экспертиза установит, что это за оружие. Сегодня точно установлено, что у 56-летнего мужчины нет разрешения на оружие.
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