15.09.2020, 10:22
Взрыв в Синди: злоумышленники подорвали банкомат, но денег не получили
Ночью в Синди прогремел взрыв — оказалось, преступники подорвали банкомат.
Ночью в Синди прогремел взрыв — оказалось, преступники подорвали банкомат.
В 3:10 ночи Центр тревоги получил сообщение о взрыве у магазина Konsum на улице Яама в Синди. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что был взорван находящийся а магазина банкомат.
Согласно имеющейся информации, злоумышленники пытались получить из автомата деньги. Кража не удалась, и им пришлось уйти с пустыми руками. К счастью, при взрыве никто не пострадал.
Заведено уголовное дело, на месте преступления идет следствие.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Плюсы и минусы дорогой «горючки»
Бывшие жены Ефремова высказались о приговоре
Тест-драйв Hyundai Santa Fe: как себя показал кроссовер
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус