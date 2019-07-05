Взрыв в Хаапсалу: пострадал 61-летний рабочий на стройке

В пятницу, 5 июля, в Хаапсалу на улице Юриеэ пострадал 61-летний мужчина, у которого в руках взорвался неизвестный предмет.
У работавшего на стройке человека были повреждены пальцы и лицо. Поскольку было подозрение, что возникшие при взрыве пары могут повредить дыхательные пути, то мужчину отвезли для осмотра в Северо-Эстонскую региональную больницу, передает ERR.
Чистившие дождевые стоки в реновируемом доме рабочие нашли коробку с предметами цилиндрической формы, и полиция считает, что были найдены детонаторы.
Сотрудник Хаапсалуского полицейского отделения Ивар Лялл сказал, что, по первоначальным данным, один из мужчин из любопытства решил один из найденных предметов вскрыть и поджечь.
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
Почему датчанам не так просто развестись
Жуткая находка в лесу под Челябинском: люди испуганы не на шутку
Мужчина умер в мучениях после того, как съел ящерицу