Взрыв в Хаапсалу: пострадал 61-летний рабочий на стройке

У работавшего на стройке человека были повреждены пальцы и лицо. Поскольку было подозрение, что возникшие при взрыве пары могут повредить дыхательные пути, то мужчину отвезли для осмотра в Северо-Эстонскую региональную больницу, передает ERR.

Чистившие дождевые стоки в реновируемом доме рабочие нашли коробку с предметами цилиндрической формы, и полиция считает, что были найдены детонаторы.

Сотрудник Хаапсалуского полицейского отделения Ивар Лялл сказал, что, по первоначальным данным, один из мужчин из любопытства решил один из найденных предметов вскрыть и поджечь.