05.07.2019, 16:31

Взрыв в Хаапсалу: пострадал 61-летний рабочий на стройке

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Haapsalu Linnavalitsus
Haapsalu LinnavalitsusFoto: Oliver Tsupsman

В пятницу, 5 июля, в Хаапсалу на улице Юриеэ пострадал 61-летний мужчина, у которого в руках взорвался неизвестный предмет.

У работавшего на стройке человека были повреждены пальцы и лицо. Поскольку было подозрение, что возникшие при взрыве пары могут повредить дыхательные пути, то мужчину отвезли для осмотра в Северо-Эстонскую региональную больницу, передает ERR.

Чистившие дождевые стоки в реновируемом доме рабочие нашли коробку с предметами цилиндрической формы, и полиция считает, что были найдены детонаторы.

Сотрудник Хаапсалуского полицейского отделения Ивар Лялл сказал, что, по первоначальным данным, один из мужчин из любопытства решил один из найденных предметов вскрыть и поджечь.

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