Взрыв и пожар на подстанции оставили Спа-центр без света

Александер Пихлак EST 1

Eero Vabamägi

Сегодня в 17.12 в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Сяэсе послышался взрыв. Выяснилось, что на одной электроподстанции загорелось распределительное устройство.