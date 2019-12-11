11.12.2019, 19:37

Взрыв и пожар на подстанции оставили Спа-центр без света

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Александер Пихлак
EST 1
Взрыв и пожар на подстанции оставили Спа-центр без света
Eero Vabamägi

Сегодня в 17.12 в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Сяэсе послышался взрыв. Выяснилось, что на одной электроподстанции загорелось распределительное устройство.

Сопровождавшийся взрывом пожар охватил площадь в пару квадратных метров и был потушен огнетушителем.

По данным Elektrilevi, к настоящему моменту в Пярну без света остаются свыше 70 потребителей. Окончательно неполадку постараются ликвидировать в течение нескольких часов.

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