Взрыв и пожар на подстанции оставили Спа-центр без света

Сегодня в 17.12 в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Сяэсе послышался взрыв. Выяснилось, что на одной электроподстанции загорелось распределительное устройство.
Сопровождавшийся взрывом пожар охватил площадь в пару квадратных метров и был потушен огнетушителем.
По данным Elektrilevi, к настоящему моменту в Пярну без света остаются свыше 70 потребителей. Окончательно неполадку постараются ликвидировать в течение нескольких часов.
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