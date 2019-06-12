12.06.2019, 07:25

Взорвался газ? В Раазику горело офисное здание


rus.delfi.ee
EST 5
Viljandis põles kahekordne elumaja
Pilt on illustratiivneFoto: Kenno Soo

Во вторник после 22 часов Центр тревоги получил сообщение о произошедшем в Раазику взрыве. Выяснилось, что загорелось офисное здание.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, еще нет уверенности, был взрыв или нет, но ясно то, что в Раазику горит офисное здание. Насколько известно первоначально, люди при пожаре не пострадали.

Поскольку вечером работы по тушению только шли, спасатели не могли войти внутрь здания и выяснить, что именно стало причиной пожара.

По первоначальным данным, пожар начался от взрыва газа. Более точные обстоятельства и причины выяснит дальнейшее делопроизводство.

Читайте также:
Читайте также: