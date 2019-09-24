24.09.2019, 12:06

Выстреливший в лицо человеку на мосту Мустакиви мужчина вновь предстал перед судом

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Dmitri Doroškevitš (paremal)
Dmitri Doroškevitš (paremal)Foto: Madis Veltman

Сегодня утром вновь начались судебные заседания по делу дорожного рабочего Дмитрия Дорошкевича. В августе прошлого года он устроил стрельбу на мосту Мустакиви в Ласнамяэ. Пострадавший из-за выстрела в лицо лишился зрения. Заседания будут идти всю неделю.

1 августа центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину. Стрелявший был задержан полицией на месте преступления. Сообщалось, что стороны не были знакомы друг с другом и что между ними произошел конфликт на месте происшествия.

Согласно обвинению, стрелявший — Дмитрий Дорошкевич. Пострадавший, которому на момент инцидента было 35 лет, из-за полученных повреждений лишился зрения.

В суде защитник Дорошкевича адвокат Владимир Садеков поставил под сомнение результаты судебно-психологической экспертизы и заявил, что обвиняемый на момент допроса находился в неадекватном состоянии. Для определения состояния здоровья обвиняемого Садеков ходатайствовал о проведении повторной экспертизы.

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Также было решено заслушать на следующих заседаниях пострадавшего. Показания по части экспертизы даст и психиатр Арво Петерселл.
Кроме того, Садеков ходатайствовал о привлечении в качестве специалиста Дмитрия Удраса, инструктора по стрельбе и эксперта по огнестрельному оружию. Прокурор в этом необходимости не увидел, отметив, что на момент стрельбы у обвиняемого имелось действующее разрешение на оружие и для того, чтобы его получить, он прошел как практическое, так и теоретическое обучение. Однако суд все же счел привлечение Удраса целесообразным.

Также Садеков ходатайствовал о приобщении к делу данных из регистра наказаний относительно жертвы. Это, по его мнению, помогло бы составить более полную характеристику и понять, не могло ли быть его поведение провокационным. Прокурор парировал, что до этого жертва и обвиняемый не были знакомы и стреляющий не мог быть осведомлен о криминальном прошлом первого. ”Разве тот факт, что человек ранее наказывался, дает право стрелять в него?” — спросил прокурор. Суд ходатайство Садекова не удовлетворил.

Как сказал Дорошкевич Садекову, полицейский на месте происшествия взял из раны виске пробу ДНК. Садеков сказал на суде, что хочет видеть эти результаты. Прокурор в свою очередь отметил, что материалы для данного анализа обычно берутся из-под ногтей или рта второй стороны, что дает возможность установить, имел ли место физический контакт. Для выяснения того, какие анализы были взяты и были ли взяты вообще, на следующих заседаниях будет заслушан полицейский Денис Петров и криминалист Маргус Тохтер.

В отношении Дорошкевича установлен запрет на покидание места жительства начиная с сегодняшнего дня и до 17 январа 2020 года.

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