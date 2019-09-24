Выстреливший в лицо человеку на мосту Мустакиви мужчина вновь предстал перед судом

Также Садеков ходатайствовал о приобщении к делу данных из регистра наказаний относительно жертвы. Это, по его мнению, помогло бы составить более полную характеристику и понять, не могло ли быть его поведение провокационным. Прокурор парировал, что до этого жертва и обвиняемый не были знакомы и стреляющий не мог быть осведомлен о криминальном прошлом первого. ”Разве тот факт, что человек ранее наказывался, дает право стрелять в него?” — спросил прокурор. Суд ходатайство Садекова не удовлетворил.
Как сказал Дорошкевич Садекову, полицейский на месте происшествия взял из раны виске пробу ДНК. Садеков сказал на суде, что хочет видеть эти результаты. Прокурор в свою очередь отметил, что материалы для данного анализа обычно берутся из-под ногтей или рта второй стороны, что дает возможность установить, имел ли место физический контакт. Для выяснения того, какие анализы были взяты и были ли взяты вообще, на следующих заседаниях будет заслушан полицейский Денис Петров и криминалист Маргус Тохтер.
В отношении Дорошкевича установлен запрет на покидание места жительства начиная с сегодняшнего дня и до 17 январа 2020 года.
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