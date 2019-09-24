Выстреливший в лицо человеку на мосту Мустакиви мужчина вновь предстал перед судом

1 августа центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину. Стрелявший был задержан полицией на месте преступления. Сообщалось, что стороны не были знакомы друг с другом и что между ними произошел конфликт на месте происшествия.

Согласно обвинению, стрелявший — Дмитрий Дорошкевич. Пострадавший, которому на момент инцидента было 35 лет, из-за полученных повреждений лишился зрения.

В суде защитник Дорошкевича адвокат Владимир Садеков поставил под сомнение результаты судебно-психологической экспертизы и заявил, что обвиняемый на момент допроса находился в неадекватном состоянии. Для определения состояния здоровья обвиняемого Садеков ходатайствовал о проведении повторной экспертизы.

Также было решено заслушать на следующих заседаниях пострадавшего. Показания по части экспертизы даст и психиатр Арво Петерселл.

Кроме того, Садеков ходатайствовал о привлечении в качестве специалиста Дмитрия Удраса, инструктора по стрельбе и эксперта по огнестрельному оружию. Прокурор в этом необходимости не увидел, отметив, что на момент стрельбы у обвиняемого имелось действующее разрешение на оружие и для того, чтобы его получить, он прошел как практическое, так и теоретическое обучение. Однако суд все же счел привлечение Удраса целесообразным.