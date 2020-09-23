Выстрелившего в лицо человеку на мосту Мустакиви мужчину приговорили к шести годам лишения свободы

Дорошкевича обвиняли в попытке убийства. 1 августа 2018 года центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину. Пострадавший, которому на момент инцидента было 35 лет, из-за полученных повреждений лишился зрения. Подробнее о стрельбе читайте ЗДЕСЬ.

Суд отметил, что обвиняемый действовал в рамках самообороны, но превысил ее границы, поэтому ему вынесли минимальный приговор. Жертва и стрелок не знали друг друга.

Также суд полностью удовлетворил требование пострадавшего к стрелявшему о возмещение материального ущерба и присудил в пользу пострадавшего по 500 евро в месяц с августа по конец 2018 года, а также с января 2019 года и до полного выздоровления пострадавшего ежемесячно сумму равную минимальной эстонской зарплате.

Требование о возмещении нематериального ущерба суд удовлетворил частично, присудив на покрытие морального ущерба пострадавшего 30 000 евро.

Также со стрелка взыскали 3203 евро производственных расходов.

Решение еще не вступило в силу, и его можно обжаловать.

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