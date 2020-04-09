Выпил водки и надеялся "проскочить": в Нарве пьяный водитель получил условный срок и временно лишился прав

6 апреля около 13 часов Центр тревоги получил на номер 112 сообщение от внимательного человека, что по Нарве едет автомобиль KIA, за рулем которого может быть пьяный водитель. Полицейские отреагировали на вызов и остановили автомобиль на ул. Керезе. Водитель, 54-летний мужчина, был пьян. Его доставили в арестный дом, было начато уголовное делопроизводство.

Полицейским водитель сказал, что выпил около 0,4 л водки, после чего купил еще водки. Мужчина ехал в свой загородный дом.

„На допросе он сказал, что надеялся "проскочить". О том, что он сел за руль пьяным, знала и его спутница жизни. К сожалению, это уже не первый случай, когда пьяный человек садится за руль с молчаливого одобрения своих близких, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. — Если вам безразлично здоровье других людей, которые могут пострадать из-за пьяного водителя, подумайте о том, что в ДТП может погибнуть сам ваш близкий. На похоронах близкого, погибшего из-за пьяного вождения, будет поздно думать о том, что можно и нужно было вмешаться. Можно было, например, поехать на такси и не рисковать жизнью из-за нескольких евро, которые пришло бы заплатить за такую поездку".

На заседании Вируского уездного суда водителю назначили наказание в виде шести месяцев условного тюремного заключения с испытательным сроком в один год и 10 месяцев, его также лишили права на управление автомобилем на четыре месяца.

„Возможно, некоторые водители неправильно поняли наше сообщение, что мы сейчас не проводим рейдов "Дуют все". Водителей сейчас не проверяют на трезвость в так называемых "коридорах", но патрулей на дорогах больше и мы очень внимательно следим за дорожным движением, — добавил Дмитрий Наролин. — Нас ждут длинные выходные. Не злоупотребляйте алкоголем и оставайтесь дома, чтобы не испортить ни себе, ни другим людям праздники, а в худшем случае и жизнь".

В этом году полицейские Нарвского отделения полиции отстранили от управления почти вдвое больше нетрезвых водителей, чем за тот же период прошлого года — всего 102 человека, из них 48 в марте и апреле.