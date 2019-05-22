22.05.2019, 12:32

Вымогательство взятки или компромиссное предложение? Суд оправдал депутата Пярнуского горсобрания


Грете Пальги
Грете Пальги
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Вымогательство взятки или компромиссное предложение? Суд оправдал депутата Пярнуского горсобрания
Delfi.ee

Пярнуский уездный суд оправдал сегодня члена горсобрания Пярну Аго Калмера по обвинению в попытке вымогательства взятки. Вместе с тем суд отметил, что подсудимый пытался оказать давление на мэра города. Прокуратура планирует обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.

Члена Пярнуского городского собрания Аго Калмера обвиняли в попытке вымогательстве взятки в пользу принадлежащему ему паевому товариществу Parem Kallas. Между Parem Kallas и пярнуской мэрией уже несколько лет длится спор по поводу цены недвижимости по Ряэма 19с, которая колеблется по оценке различных экспертов от 12 000 до 19 000 евро.

Согласно обвинительному заключению, в январе прошлого года на встрече в кабинете горуправы Калмер сделал мэру предложение выплалатить ему 79 000 евро или передать бесплатно принадлежащую городу имущество его компании, обещая в обмен поддержать как член горсобрания действующую коалицию и не работать против нее. Преступление не было доведено до конца, так как городской голова не согласился с данным предложением.

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Одним из ключевых вопросов уголовного дела было следующее: считать ли запрошенные Калмером 72 000 евро компромиссным предложением в переговорах по поводу цены приобретения недвижимости или имело место преступление, то есть вымогательство взятки.

Суд нашел: если город Пярну принял решение о принудительном отчуждении принадлежащей фирме Калмера земли, то компания должна была получить компенсацию. Какая сумма компенсации является справедливой, из материалов дела не явствует.

Поэтому у суда не было возможности сделать вывод о том, что сумма, фигурировавшая в сделанном Калмером мэру Пярну предложении по сути является взяткой. Суд склонился к мнению, что речь идет о компромиссном предложении в части компенсации за отчуждение.

Суд также счел, что ”нажим” на мэра можно классифицировать как так называемое ”требование прочих льгот”. О них можно говорить в том случае, когда в результате действий взяткодателя имущественное положение лица не улучшается. Суд учел, что прокуратура это деяние Калмеру не инкриминировала.

Окружной прокурор Кюллике Каск отметила, что, по оценке прокуратуры, обещания Аго Калмера использовать свой статус члена горсобрания для лучшей реализации своих бизнес-интересов не являются допустимым поведением.

По этой причине прокуратура обратится за правовой оценкой в суд, чтобы получить разъяснение: позволительно ли предъявление своих требований подобным образом?

”По существу суд в своем решении согласился, что попытка вымогательства взятки была, но счел, что ценой вопроса было не имущество, а иные льготы. Вымогательство иных льгот тоже является преступлением, хотя прокуратура это Калмеру не инкриминировала”, — сказала Каськ. Поэтому прокуратура оспорит приговор в окружном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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