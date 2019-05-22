Вымогательство взятки или компромиссное предложение? Суд оправдал депутата Пярнуского горсобрания

Суд также счел, что ”нажим” на мэра можно классифицировать как так называемое ”требование прочих льгот”. О них можно говорить в том случае, когда в результате действий взяткодателя имущественное положение лица не улучшается. Суд учел, что прокуратура это деяние Калмеру не инкриминировала.
Окружной прокурор Кюллике Каск отметила, что, по оценке прокуратуры, обещания Аго Калмера использовать свой статус члена горсобрания для лучшей реализации своих бизнес-интересов не являются допустимым поведением.
По этой причине прокуратура обратится за правовой оценкой в суд, чтобы получить разъяснение: позволительно ли предъявление своих требований подобным образом?
”По существу суд в своем решении согласился, что попытка вымогательства взятки была, но счел, что ценой вопроса было не имущество, а иные льготы. Вымогательство иных льгот тоже является преступлением, хотя прокуратура это Калмеру не инкриминировала”, — сказала Каськ. Поэтому прокуратура оспорит приговор в окружном суде.
Приговор в законную силу не вступил.