Вымогательство взятки или компромиссное предложение? Суд оправдал депутата Пярнуского горсобрания

Члена Пярнуского городского собрания Аго Калмера обвиняли в попытке вымогательстве взятки в пользу принадлежащему ему паевому товариществу Parem Kallas. Между OÜ Parem Kallas и пярнуской мэрией уже несколько лет длится спор по поводу цены недвижимости по Ряэма 19с, которая колеблется по оценке различных экспертов от 12 000 до 19 000 евро.

Согласно обвинительному заключению, в январе прошлого года на встрече в кабинете горуправы Калмер сделал мэру предложение выплалатить ему 79 000 евро или передать бесплатно принадлежащую городу имущество его компании, обещая в обмен поддержать как член горсобрания действующую коалицию и не работать против нее. Преступление не было доведено до конца, так как городской голова не согласился с данным предложением.

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Одним из ключевых вопросов уголовного дела было следующее: считать ли запрошенные Калмером 72 000 евро компромиссным предложением в переговорах по поводу цены приобретения недвижимости или имело место преступление, то есть вымогательство взятки.

Суд нашел: если город Пярну принял решение о принудительном отчуждении принадлежащей фирме Калмера земли, то компания должна была получить компенсацию. Какая сумма компенсации является справедливой, из материалов дела не явствует.

Поэтому у суда не было возможности сделать вывод о том, что сумма, фигурировавшая в сделанном Калмером мэру Пярну предложении по сути является взяткой. Суд склонился к мнению, что речь идет о компромиссном предложении в части компенсации за отчуждение.