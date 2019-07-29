Вымогательство и незаконное лишение свободы: скандально известный бизнесмен Меэлис Лао скоро предстанет перед судом

Меэлис Лао и Сийм Коссар обвиняются в лишении свободы без законного основания. За это суд может назначить денежное наказание или тюремное заключение сроком до пяти лет. Лаанела и Тюлюков обвиняются в групповом вымогательстве в крупных размерах с лишением лица свободы. За это наказывают тюремным заключением сроком от четырех до 12 лет.

Согласно обвинению, обвиняемые в ноябре 2017 года удерживали 42-летнего мужчину, которого неоднократно избивали, угрожали ему и членам его семьи ненадлежащим физическим обращением и требовали заплатить миллион евро.

Вдобавок Тюлюкова обвиняют в ограблении, которое было совершено с вторжением, с угрозами оружием и группой лиц. Помимо этого, целью ограбления якобы было наркотическое вещество. За ограбление наказывают тюремным заключением сроком от трех до 15 лет.

Под стражей находится только Тюлюков.

Меэлис Лао в мае сказал Eesti Ekspress, что он не комментирует слухи. Лао считают одним из лидеров преступного мира. В конце 1990-х Лао общался с тогдашним мэром Таллинна Юри Мыйзом и основателями Hansapank.