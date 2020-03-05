Выманил у женщин более миллиона евро! Суд приговорил эстонского жигало к длительному лишению свободы

Дело рассматривалось в договорном порядке. В качестве наказания подсудимому назначено реальное лишение свободы на срок три года и четыре месяца. Мужчина находится под стражей с 20 марта прошлого года, этот срок зачтется ему как уже отбытый.

Суд также удовлетворил все гражданские иски, поданные жертвами мошенничества к подсудимому.

В 2015-2019 годах 47-летний Алар Микфельт выманил по меньшей мере у 16 женщин и одного юридического лица (эта фирма тоже принадлежала одной из этих женщин) 1 050 000 евро наличными.

Подробнее о похождениях жигало читайте ЗДЕСЬ.

Сам Микфельт признал в ходе судебного разбирательства себя виновным и пообещал компенсировать женщинам причиненный ущерб.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.