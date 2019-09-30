Выходец из Эстонии признан виновным в убийстве в Лондоне

34-летняя Гарсия-Бетро была найдена мертвой 6 марта на западе Лондона в Кью Гарденсе. Вскрытие показало, что женщина скончалась от повреждений в результате оказания давления на область шеи.

Daily Mail пишет, что Белорусов является сыном полицейского. Он вырос в Таллинне и служил в военно-морских силах Эстонии. В Великобританию молодой человек переехал десять лет назад. Работал барменом в центре Лондона. С Бетро они разошлись в апреле прошлого года. Женщина съехала на другую квартиру, где в последствии и было найдено ее тело.

Через два дня после обнаружения тела Белорусов уже был в Таллинне, где отмечал свой день рождения в одном из баров.

По словам его друга, на празднике Белорусов вел себя совершенно обычно и не казался обеспокоенным. ”Он ничего не говорил о своей бывшей. Я даже не знал о ней до этого времени.Он даже не сказал, почему вернулся из Лондона. Я думал, из-за дня рождения".

Белорусов был задержан в Таллинне в среду, 13 марта, после того, как полиция Лондона выдала общеевропейский ордер на арест. Он был выдан Великобритании, где ему предъявили обвинения.

Судья объявит наказание в пятницу. По всей видимости, Белорусова ждет длительное тюремное заключение.