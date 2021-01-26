Выдумавшая свое изнасилование молодая нарвитянка получила условный срок

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 28 июня 2019 года девушка пришла в полицейский участок и заявила на своего супруга, обвинив его в изнасиловании — за два дня до этого муж, с которым девушка к тому моменту уже жила раздельно, пришел к ней в гости, ночью пара занялась сексом, а на утро мужчина объявил жене, что окончательно от нее уходит.

После этого, как установили следователи, девушка и решила его проучить, заявив об изнасиловании: несмотря на то, что ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, нарвитянка решила дать заявлению ход, но довольно быстро следствию стало известно, что фактически изнасилования не было — девушка прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая не выявила повреждений, характерных для сексуального насилия.

Важную роль сыграло и телефонное сообщение, которое на следующий день после полового акта нарвитянка отправила бывшему спутнику жизни, охарактеризовав произошедшее минувшей ночью следующим образом: "Я тебе доверяла… я тебе дала".

После этого прокуратура обвинила девушку в даче ложных показаний, и суд приговорил ее к 6 месяцам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком — решение суда, вынесенное 6 января, вступило в законную силу.